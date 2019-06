Zaterdag Koopjesfeest en avondmarkt in Knesselare Joeri Seymortier

19 juni 2019

09u59 0 Aalter Knesselare houdt op zaterdag 22 juni het traditionele Koopjesfeest, gekoppeld aan de avondmarkt.

Na de fusie met Aalter wordt het Koopjesfeest van Knesselare gewoon behouden. In Aalter kan je op vrijdag 21 juni naar de avondmarkt, en in Knesselare is dat op zaterdag 22 juni. Alle handelaars van Knesselare blijven zaterdagavond extra lang open. Vanaf 19 uur is er extra animatie met een kinderstoet, kinderdisco en een Tijlkoekenworp. Er zijn zaterdagavond gratis optredens van onder andere The Impulse en The Broken Bottle Big Band.

Zaterdag vanaf 16 uur worden de centrumstraten van Knesselare al verkeersvrij gemaakt, om het Koopjesfeest vlot te kunnen voorbereiden.

Info: www.aalter.be.