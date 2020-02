Zanger Marino Castello wordt Marino Parmentier: “Eerbetoon aan mijn overleden vader” Aalterse charmezanger brengt nummer uit tegen pesten Joeri Seymortier

25 februari 2020

10u49 0 Aalter Zanger Marino Castello (48) uit Aalter gaat voortaan door het leven als Marino Parmentier. Een eerbetoon aan zijn vader en muzikant Roger Parmentier, die in 1976 overleed en een bekend orkestzanger was. “Na al die jaren kunnen veel mensen mijn artiestennaam Castello nog altijd niet uitspreken. Ik draag vanaf nu met trots de naam van mijn vader”, zegt Marino.

Marino Parmentier zingt al sinds 1992 en pakt het publiek graag in met hits van de jaren zestig tot nu. Hij deed dat jarenlang als Marino Castello, maar gaat vanaf nu als Marino Parmentier door het leven. “Een eerbetoon aan mijn overleden vader”, legt Marino zijn keuze uit. “Vader zou nu bijna negentig jaar geweest zijn, maar hij overleed in 1976. Hij was schilder en is toen in het Gentse van een stelling gevallen. Roger Parmentier was in de jaren zestig en zeventig een bekende naam in het circuit. Hij had zijn eigen orkest The Sunlights en daarmee trok hij door heel Vlaanderen en Duitsland. In die tijd deden ze alle trouwfeesten. Een dj bestond toen nog niet, dus kwamen orkestjes daar voor de muziek zorgen. Pa heeft onder zijn eigen naam Roger Parmentier ook enkele hits geschoord, zoals ‘Carolien’ en ‘Blijf bij mij’. Ik neem niet alleen zijn naam over, maar ik denk er ook aan om een van zijn oude hits in een nieuw jasje te steken. Ah, mijn vorige artiestennaam Marino Castello kon blijkbaar geen enkele presentator uitspreken. Ik heb zowat alle variaties gehoord, behalve Castello. Marino Parmentier ligt goed in de mond.”

Marino was net geen vier jaar oud toen zijn vader overleed. Veel herinneringen heeft hij niet meer. “Ik heb nog één vaag beeld, en dat is dat ik achteraan in de auto zat terwijl mijn vader reed”, zegt Marino. “Maar veel meer dan een vaag beeld van een versnellingspook zie ik niet meer voor mij. Er bestaat ook maar één foto waar mijn vader en ik samen op staan. Er waren er meer, maar mijn moeder bewaarde die in haar handtas. En op een dag is die gestolen. Zo zijn we al onze souvenirs kwijt geraakt.”

Lied tegen pesten

Ondertussen werkt Marino Parmentier aan een eerste single onder zijn nieuwe naam. Dat wordt ‘Je bent wie je bent’. “Een nummer met een boodschap, want het is een oproep tegen pesten”, zegt de zanger. “We hebben vorige week de videoclip opgenomen in het Viso in Mariakerke. Als kind ben ik zwaar gepest geweest, en dat draag je mee voor de rest van je leven. Als kind was ik dik, en ik stotterde. Voor kinderen is dat reden genoeg om zwaar te pesten. Ook vandaag wordt nog de helft van de kinderen geconfronteerd met pestgedrag. Iets wat echt niet kan, en waar ik nu een lied over gemaakt heb. Het feit dat ik vandaag nog altijd zing, is eigenlijk ook een signaal naar mijn pesters van vroeger. Ik sta daar wel mooi op een podium voor een volle zaal. Zij zitten stilletjes achteraan in de zaal te kijken”, zegt Marino Parmentier nog.