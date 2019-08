Youtuber ‘Jorden The Ninja’ heeft 100.000 volgers: “Ik zocht een manier om me uit te leven” Jeffrey Dujardin

11 augustus 2019

18u38 3 Aalter De 23-jarige Jordy Maerschalck uit Aalter, ook bekend als Jorden The Ninja, is een rijzende ster op Youtube. De jongeman haalde donderdag maar liefst de grens van 100.000 volgers op Youtube, meer dan driemaal het aantal inwoners van zijn gemeente. “Ik zocht een manier om me uit te leven”, zegt Jordy.

De Aalterse Jordy Maerschalck kan indrukwekkende cijfers voorleggen, “Mijn video’s zijn in totaal al 17 miljoen keer bekeken, goed voor een totaalduur van 68 jaar en 210 dagen. Dat is toch zot? Dat is een leven lang.” Jordy, die bekend staat als Jorden The Ninja, besloot om twee jaar geleden Youtuber te worden. Hij riep de hulp in van zijn beste vriend Arno Wynsberghe en ze begonnen samen filmpjes te maken.

Uitleven

“Ik zocht een manier om met mijn gevoelens om te gaan, om me uit te leven. Ik laat mensen graag lachen, het is mijn manier om zorg te dragen voor anderen mensen. Soms acteer ik, soms ben ik mezelf, en dat werkt.” In zijn omgeving bleek niemand echt te geloven in zijn kansen. “99 procent zei dat het me niet ging lukken. Ze dachten dat ik er niks mee ging bereiken, nu willen ze mij allemaal kennen”, zegt hij. Op zijn Youtubekanaal vind je alle soorten video’s, gaande van vlogs tot voice-overs tot zelfs extreme uitdagingen.

Jordy is één van de acht Youtubers in België die de kaap van 100.000 volgers kan overschrijden. “Het was een doel voor mij om die kaap te overschrijden. Dankzij de steun van iedereen, mijn vriendin, vrienden, familie en natuurlijk mijn volgens is het gelukt.” Al brengt dat toch wel enkele ongemakjes mee. “Je hebt geen privacy meer. Ik kies daar niet voor, ik wil enkel entertainen. Maar sommige gaan toch ver om me te vinden of te fotograferen. Het helpt natuurlijk niet dat ik naast een middelbare school woon. Zo bellen ze soms aan om middernacht, kruipen ze op mijn wagen. Dat snap ik toch niet zo goed.” Het was een moeilijk twee jaar voor Jordy, die naast zijn Youtube ook schrijnwerker is, “Ik heb enkel gewerkt en gewerkt de afgelopen jaren. 12 uur werken in de bouw, thuis komen, een video maken, 4 uur bewerken en slapen. Zo zagen mijn dagen eruit.” Maar spijt heeft hij zeker niet. “Je moet die passie hebben, dan blijft je doorgaan. De liefde overwint alles.”

Kledinglijn

En die quote blijkt dan ook een rol te spelen in zijn volgende stap. “Ik ga samen met Lorenzo Colle een exclusieve kledinglijn uitbrengen. ‘Melior’ is de naam, Latijns voor beter. Ik leerde Lorenzo kennen via Instagram, het bleek dat we dezelfde visie hadden. Dus we besloten samen een kledinglijn op te starten.” Het eerste ontwerp is al klaar, met als opschrift: ‘Amor Vincit Omnia’, of de liefde overwint alles. Naast het bedrijf heeft Jordy nog grote plannen. “Ik wil mijn Youtubekanaal verder laten groeien, meer mensen entertainen. Dit is nog maar het begin voor Jorden The Ninja.”