WTC Knesselare start zondag jubileumjaar: 50 kaarsjes op de teller Joeri Seymortier

25 februari 2020

14u27 3 Aalter Wielertoeristenclub WTC Knesselare start op zondag 1 maart het vijftigste zomerseizoen.

De start van het fietsjaar gebeurt traditioneel om 8 uur met een misviering en fietswijding. Nadien is er een koffietafel in het clublokaal, en om 9 uur gaat de eerste rit van start. “Precies 50 jaar geleden sloegen enkele fietsers de handen in elkaar in café De Sportkring”, zegt voorzitter Wim Claeys. “Bedoeling was om samen in het weekend de baan op te trekken voor een wekelijkse fietstocht. Zo werd WTC Knesselare geboren. Tot vandaag is De Sportkring nog altijd ons clublokaal, waar uitbaatster Jona op zondagmorgen de fietsers staat uit te zwaaien.”

Wie kennis wil maken met de club mag drie ritten meerijden zonder lid te zijn. Op zondag wordt in één groep gereden. Op zaterdag kan je voortaan kiezen voor twee groepen: je gaat voor 75 kilometer of voor een rit van 100 tot 120 kilometer.

Info: www.wtcknesselare.be.