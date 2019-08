Woorden van moeder ontroeren iedereen tijdens afscheid van Bjorg Lambrecht (22): “De leegte die je achterlaat, is ondraaglijk” tvc haa

13 augustus 2019

09u27 50 Aalter Familie, vrienden en sympathisanten hebben vandaag afscheid genomen van Bjorg Lambrecht. De 22-jarige renner overleed vorige week na een val in de Ronde van Polen. De plechtigheid vond plaats in de Sint-Willibrorduskerk van Knesselare, de thuisgemeente van Bjorg.

Naast de ouders, de vriendin en familieleden van Bjorg Lambrecht waren ook onder meer zijn collega’s van bij Lotto Soudal aanwezig.

“We hebben een groot wielertalent verloren”, zei bondsvoorzitter Tom Van Damme. “Maar vandaag gaan mijn gedachten vooral uit naar de familie en de ouders, die hun zoon verloren hebben. In België hebben we recent verschillende renners verloren. Maar bij Bjorg heeft het noodlot echt toegeslagen. Was hij een meter verder gevallen, dan waren we hier nu niet.”

Familie, vrienden en collega-renners namen tijdens de plechtigheid het woord. “Uren kon je met je knikkers spelen”, sprak mama Anje voor een bomvolle kerk. “Je maakte er toen al een wielerpeloton van… Je reed je eerste wedstrijd met een roze fiets toen je 10 jaar was. Het regende pijpenstelen. Maar je werd toch zevende. De leegte die je achterlaat, is ondraaglijk.”

De familie liet vervolgens een aantal pakkende teksten voorlezen. “Je laatste bericht zal ik nooit vergeten ‘We zijn dan weg hé, tot straks’. Ik mis je lach, onze diepgaande gesprekken, ik mis je zo.”

Lievelingsliedje

Vrienden van Bjorg kwamen eveneens aan het woord. “Jij was als een broer. Laten we nog eens luisteren naar je lievelingsliedje dat je overal uit volle borst meezong.” ‘Love the Way You Lie’ van rapper Eminem weerklonk luid in de kerk.

Senne, ex-ploegmaat en goeie vriend van Bjorg, liet ook een tekst voorlezen. “Je was in topconditie. Ook privé ging alles goed. We droomden samen van de toekomst. En toen kreeg ik dat verschrikkelijke telefoontje. Ik moet mij erbij neerleggen dat ik alleen nog maar herinneringen aan je kan ophalen. Je hebt voor altijd een plaats in mijn hart.”

“Je zal er altijd bij zijn”

Andere collega-renners vertelden: “Je bent een enorm voorbeeld voor mij. Je doorzettingsvermogen, strijdlust en winnaarsdrang zullen altijd mijn motivatie blijven. Je zal altijd blijven meefietsen. Op een andere manier, maar je zal er altijd bij zijn. Ik zie je graag en zal je verdomd missen. ‘k Hoop dat we elkaar ooit terugzien.”

Een vriend van de familie vertelde aan het einde van de plechtigheid dat Bjorg de koersmicrobe te pakken kreeg tijdens zijn fietstochten naar de voetbaltraining. “Niet winnen maakte Bjorg kregelig.”

Tijdens de plechtigheid werd muziek gespeeld van onder meer Frank Boeijen (‘De Ontmoeting’), U2 (‘With Or Without You’), Het Zesde Metaal (‘Ploegsteert’), Coldplay (‘Fly On’, ‘The Scientist’) en Eric Clapton (‘Tears in Heaven').

Het centrum van Knesselare was voor de afscheidsplechtigheid verkeersvrij gemaakt. Buiten stond een groot scherm waarop de uitvaart te volgen was. Deze namiddag volgt de crematie in intieme kring.

Buiten de kerk was een massa volk aanwezig, zoals blijkt uit deze videobeelden: