Woensdagmarkt en Boerenmarkt Aalter starten weer op, maar wel op parking Aard Joeri Seymortier

15 mei 2020

18u32 8 Aalter Aalter organiseert vanaf volgende week weer een wekelijkse woensdagmarkt. Maar die verhuist wel weer naar parking Aard.

De wekelijkse woensdagmarkt start op woensdag 20 mei, de Boerenmarkt op zaterdag 23 mei. “De twee markten zullen wel georganiseerd worden op parking Aard, aan hotel Orchidee”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). “Er mogen maximum 150 bezoekers naar de woensdagmarkt en dat moeten we kunnen controleren. Mochten we op de Markt rond de kiosk blijven, dan zouden de bezoekers kunnen toestromen vanuit de Stationsstraat, Brouwerijstraat, Bellemstraat, Lostraat en aan de hekken van de kerk. Die toestroom is onmogelijk te controleren. Op parking Aard kunnen we met een duidelijke ingang en uitgang werken, en kunnen we een parcours maken langs onze dertig kramen. Bezoekers mogen maximum dertig minuten shoppen.”

Een tweede reden voor de verhuis, zijn de toekomstplannen met de Markt. Wanneer de Nationale Veiligheidsraad de horeca laat heropenen, dan zal dat wellicht in eerste instantie met terrassen zijn. De gemeente wil daarom de Markt vrijhouden voor grotere terrassen.