Woensdag geen jaarmarkt, maar wel Aalter Koerse Joeri Seymortier

21 september 2020

De inwoners van Aalter krijgen deze week geen kermis, maar de zesde editie van Aalter Koerse gaat op woensdag 23 september wel door.

Aalter heeft de volledige kermisweek geschrapt, en ook de populaire jaarmarkt van woensdag 23 september gaat niet door. Maar de jaarlijkse Aalter Koerse op de woensdag van de jaarmarkt gaat wel door. De zesde editie van Aalter Koerse heeft start en aankomst opnieuw aan Café Rialto in de Brouwerijstraat. Om 16 uur start een LWU-wedstrijd voor de categorieën B en C. Om 17.30 uur wordt dan categorie A gereden.

Omdat er op woensdag 23 september geen jaarmarkt is in Aalter, gaat de gewone wekelijkse woensdagmarkt op de parking Aard wel gewoon door in de voormiddag.