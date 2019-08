Woensdag BinckBank Tour in Aalter: “Onze gemeente tonen aan 11 miljoen mensen” Renners passeren vier keer door Lotenhulle en Poeke Joeri Seymortier

12 augustus 2019

08u05 6 Aalter Aalter mag op woensdag 14 augustus de derde rit van de BinckBank Tour organiseren. Het wordt de rit Aalter-Aalter, dus zowel de start als de aankomst worden in Aalter gehouden. De laatste twee uur van de wedstrijd wordt live uitgezonden op televisie, goed voor zowat 11 miljoen kijkers.

De internationale wielertop komt woensdag naar Aalter. De dood van Bjorg Lambrecht wordt een domper op de feestvreugde, maar toch moet 14 augustus een echte wielerhoogdag worden in Aalter. De hele dag staat in het teken van de koers. “De derde rit van de BinckBank Tour kleurt volledig Aalters”, zegt schepen van Evenementen Dirk De Smul (CD&V). “Wielerliefhebbers kunnen het peloton maar liefst vier keer aan het werk zien. De renners starten in Aalter, finishen in Aalter en rijden tussendoor ook nog een aantal plaatselijke ronden door de meeste van onze deelgemeenten. De koers start aan de Europalaan, ter hoogte van het gemeentehuis. Dan volgt een plaatselijke ronde van 70 kilometer en afrondend fietsen de renners nog eens drie kleinere, lokale ronden van 30 kilometer langs Lotenhulle en Poeke, om opnieuw te eindigen in de Europalaan. In heel wat van onze deelkernen wordt het echt gezellig.”

Eerbetoon aan Bjorg

Woensdag kan je vanaf 10 uur op de site rond het gemeentehuis terecht. Vanaf dan worden de eerste ploegbussen verwacht. Om 11.15 uur start de voorstelling van de renners op het podium. Om 12.15 uur is er dan het sereen eerbetoon aan de overleden Bjorg Lambrecht, om dan om 12.30 uur officieel het startschot te geven van de wedstrijd.

Waar en wanneer?

In Aalter en deelgemeenten zijn Greg Van Avermaet, Niki Terpstra, Lars Boom en Philippe Gilbert heel vaak te zien zijn. Een overzicht van waar de renners wanneer passeren: 12.42 uur passage Lotenhulle, 12.47 uur Poeke, 13.17 uur passage door Maria-Aalter, 13.28 uur rijden de renners in alle stilte door Knesselare, als eerbetoon aan Bjorg Lambrecht. Om 13.36 uur volgt de passage Ursel, en om 13.54 uur is er een tweede passage door Ursel. Om 14.10 uur is er dan de eerste doortocht langs het gemeentehuis van Aalter. Nadien om 14.21 uur Lotenhulle, 14.26 uur Poeke, en om 14.55 uur de tweede doortocht langs het gemeentehuis van Aalter. Om 15.02 uur volgt de derde passage door Lotenhulle en om 15.07 uur door Poeke, om dan om 15.40 uur een derde keer langs het gemeentehuis te passeren. Om 15.47 uur een vierde en laatste keer door Lotenhulle, en om 15.53 uur een laatste keer door Poeke om dan rond 16.25 uur aan te komen aan het gemeentehuis van Aalter. Om 16.45 uur volgt dan nog de podiumceremonie met de winnaar van de dag en de uitreiking van de verschillende puntentruien.

Eurosport

De twee laatste uren van de koers worden live uitgezonden op televisie. “Een unieke kans om onze mooie gemeente aan elf miljoen kijkers te laten zien”, zegt Dirk De Smul. “Het einde van de wedstrijd wordt uitgezonden door onder andere VRT, NOS en Eurosport. Dat zijn net de plaatselijke rondes

door onze gemeente. De beelden van onder andere de Kraenepoel en het mooie kasteel van Poeke gaan zo de wereld rond. Een unieke kans”, zegt De Smul nog.