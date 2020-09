Winterconcerten in Kasteel Poeke slaan jaartje over Joeri Seymortier

04 september 2020

11u38 0 Aalter De gemeente Aalter schrapt dit jaar de winterconcerten in het Kasteel van Poeke.

Een keer per maand kon je op zondag in het kasteel van Poeke genieten van een klassiek concert, maar door corona zal dat deze winter niet het geval zijn. “Winterklanken, de sfeervolle klassieke concerten in het riante kader van het kasteel van Poeke, gaat niet door”, zegt schepen Herlinde Trenson (CD&V). “Omdat niemand weet hoe het coronavirus en de veiligheidsmaatregelen de komende maanden zullen evolueren hebben het gemeentebestuur en Piano’s Maene samen besloten de concerten na twee succesvolle edities een jaartje over te slaan.”