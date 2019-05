Winkel Van Simaeys sluit na 65 jaar de deuren: “Ouders gestart met winkeltje van amper 12 vierkante meter” Afdeling kachels en haarden overgenomen, uitverkoop van huishoudartikelen Joeri Seymortier

22 mei 2019

11u46 3 Aalter Luc Van Simaeys trekt na 65 jaar de deur van zijn winkel in Maria-Aalter dicht. De winkel van huishoudartikelen in de Wingenestraat stopt eind deze maand. De afdeling met kachels en haarden wordt overgenomen. “Vroeger wilde iedereen een ‘schoon beeldje’ op zijn schouw. Vandaag niet meer”, zegt de man.

Luc Van Simaeys is 64 en wil samen met zijn vrouw Linda nog wat van het leven genieten. Hun winkel in de hoofdstraat van Maria-Aalter gaat dicht. Een winkel die iedereen kent, want met een gevellengte van maar liefst zestig meter kan je niet naast Van Simaeys kijken.

“Mijn ouders hebben de winkel 65 jaar geleden opgestart”, doet Luc Van Simaeys zijn verhaal, terwijl hij met ons door de halflege rekken van zijn familiewinkel loopt. “In de Sparhoek had mijn moeder een winkeltje van amper twaalf vierkante meter groot. In 1954 verkochten we vooral kookpotten. Mijn grootvader reed gratis met de trein, en ging voor mijn ouders keer op keer naar de groothandel in Brugge om daar één of twee kookpotten op te halen. Mijn moeder had een speciale manier om de winkel uit te bouwen. Wanneer de klanten iets kwamen vragen dat niet in huis was, bestelde mijn moeder telkens twee stuks: één voor de klant en één om in de winkel te leggen. Op die manier is in de loop der jaren het ruime gamma huishoudartikelen uitgebouwd.”

Kristallen vaas

In 1957 verhuisde de winkel naar de Wingenestraat 41, werd de winkel 49 vierkante meter groot, en kwam er een showroom voor kachels bij. In 1972 trok de winkel naar de huidige locatie, en werd het 300 vierkante meter winkel. In 1984 werd dan nog eens bijgebouwd, en kwam de winkel er zoals we die vandaag kennen. “Er is in al die jaren natuurlijk heel veel veranderd”, zegt Luc. “In de jaren zeventig en tachtig waren de huwelijkslijsten, decoratie en schouwgarnituren onze hoofdbezigheid. Iedereen wou toen ‘een schoon beeldje’ op zijn schouw. Iedereen moest ook een mooie kristallen vaas of een Chinese vaas in de woonkamer staan hebben. Vandaag is dat helemaal niet meer het geval. Daarna zijn de kachels en haarden onze hoofdbezigheid geworden. De eerste hebben we destijds in Taiwan per briefwisseling besteld. Stel je voor.”

Kleinkinderen

Eind mei is het voor Luc en Linda gedaan. De komende dagen verkopen ze alle huishoudartikelen, decoratie, schoolgerief en de kookwinkel uit, met kortingen tot zeventig procent. “Het contact met de klant is altijd ‘mijn lang leven’ geweest. Dat ga ik het meeste missen”, zegt Luc. “Maar ik heb zeven dagen op zeven gewerkt, en ik besef dat er ook nog andere dingen zijn in het leven. We hebben een kleindochter en een kleinzoon, en willen daar nu meer tijd voor maken. Ook in mijn moestuin wil ik heel wat uurtjes slijten. En ik zal natuurlijk ook nog wel eens bijspringen, bij mijn overnemer Marc Kennes. Hij concentreert zich binnenkort enkel op de afdeling haarden, kachels en groot elektro. We moeten een keer stoppen, en nu is het goede moment”, zegt Luc Van Simaeys nog.