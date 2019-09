Willy Sommers komt naar bewoners Veilige Have Joeri Seymortier

05 september 2019

18u09 0 Aalter De bewoners van woonzorgcentrum Veilige Have in Aalter krijgen op dinsdag 17 september bezoek van zanger Willy Sommers.

Willy Sommers is hotter dan ooit bij de jeugd, maar ook de senioren eten nog altijd uit de hand van de populaire charmezanger. Op dinsdag 17 september komt Willy Sommers optreden in Veilige Have. Ook Celien, de dochter van Margriet Hermans, komt zingen.

In de namiddag wordt er gezongen voor de bewoners van het rusthuis, die gratis van het feest mogen genieten. Dirk De Smul presenteert. Willy Sommers en Celien blijven in Aalter, en geven diezelfde dinsdagavond vanaf 19.30 uur een tweede show voor het grote publiek. Daarvoor zijn nu kaarten te koop. Je betaalt 12 euro in voorverkoop en 15 euro aan de kassa.

Tickets aan het onthaal van Veilige Have of op 09/391.08.00.