Wijnspeciaalzaak Quinta das Vinhas ruilt winkel in centrum voor magazijn met afhaalpunt in industriepark Joeri Seymortier

08 februari 2020

13u57 0 Aalter Wijnspeciaalzaak Quinta das Vinhas uit Aalter is verhuisd van de Boomgaard naar een nieuwe stek in het industriepark Lakeland.

Na negen jaar liep de handelshuur van het pand op de Boomgaard af. Marnix Buysse en Carline D’hertoge kiezen er voor om het huurcontract niet te verlengen en weg te trekken uit het centrum van Aalter. “We werken nu vanuit ons magazijn in de Venecolaan, in het nieuwe KMO-park op de oude Bekaert-site”, zegt Marnix Buysse. “Daar hadden we al ons magazijn, en daar hebben we nu ook een afhaalpunt gemaakt waar mensen op vrijdag en zaterdag terecht kunnen. Het grote voordeel is dat je met de wagen tot aan de poort kan rijden, om de kartonnen wijn gemakkelijk in de wagen te laden. We hebben daar nu ook al onze stock bij de hand. Wie ons zoekt, kan ons vinden door in de Venecolaan voorbij Friesland Campina rechtdoor te rijden. Op het einde van de straat zie je de nieuwe witte blokken van het KMO-park. Onze rode bestelwagen van Quinta das Vinhas staat altijd voor de deur, en zo kan je ons vinden.”

Het afhaalpunt van Quinta das Vinhas is open op vrijdag en zaterdag, telkens van 10 tot 12.30 uur en van 14 tot 17 uur. Info: www.quintadasvinhas.be.