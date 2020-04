Wij mogen niet naar Nederland, maar asperges Spitsbroek liggen bij Eetalage Aalter Joeri Seymortier

23 april 2020

11u50 8 Aalter De mannen achter eetboetiek Eetalage uit Aalter hebben een exclusieve deal met de aspergekwekerij Spitsbroek uit Eede in Nederland.

Heel wat Meetjeslanders steken in het voorjaar graag de Nederlandse grens over om ‘het witte goud van Spitsbroek’ te kopen bij de kweker in Eede. Maar Vlamingen mogen door de coronacrisis nu niet naar Nederland. Eetalage uit Aalter komt met de oplossing. “Wij mogen de grens niet over naar Nederland, maar de kweker mag de asperges wel tot hier brengen. Dat is in het kader van zijn job een essentiële verplaatsing”, zegt Broes Tavernier van Eetalage. “Vlaanderen is een belangrijke afzetmarkt voor Spitsbroek. De Nederlandse kweker zocht hier enkele verdeelpunten, en koos voor het Meetjesland voor Eetalage. Je kan hier nu verse geschilde asperges kopen. Ook in onze gerechten worden de asperges van Spitsbroek gebruikt.”

