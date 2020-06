Wij deden de test: in 1 uur tijd rijden 19 chauffeurs Bellemstraat verkeerdelijk in Joeri Seymortier

12 juni 2020

16u07 6 Aalter In amper een uur tijd kon uw redactie vrijdagmiddag maar liefst 19 chauffeurs tellen die vanop de Markt in Aalter verkeerdelijk de Bellemstraat in reden.

Begin dit jaar was er heel wat te doen in Aalter bij de invoering van een nieuwe verkeersregel, dat je vanuit de richting van de Stationsstraat, Lostraat en Markt niet meer linksaf de Bellemstraat in mocht. De storm is wat gaan liggen, maar nu er weer meer volk op de terrassen van de Markt zit, valt het de terrasgangers op dat toch heel wat chauffeurs nog steeds de overtreding begaan. Uw dienaar ging vrijdagmiddag plichtsbewust een uur op het terras zitten, met sprekende cijfers als resultaat: maar liefst 19 chauffeurs negeerden het verbodsbord om de Bellemstraat in te rijden, en sloegen op de Markt toch linksaf.

Veiligheid van fietsers

“Dat is een hoog cijfer”, reageert zonechef Peter Ponnet. “We hebben in het begin van het jaar inderdaad intensieve controles uitgevoerd. Nu wordt daar ook nog wel gecontroleerd, maar niet meer systematisch. Van op de terrassen valt het nu inderdaad wel meer op wanneer chauffeurs die overtreding begaan. De reden waarom je van op de Markt de Bellemstraat niet meer mag inslaan, is puur voor de veiligheid van de fietsers. Onze ploegen zullen extra waakzaam zijn. Bij een overtreding riskeer je een boete van 58 euro”, zegt commissaris Ponnet nog.