Wielerwedstrijden mogen weer in Aalter: “Maar of BinckBank Tour op 1 oktober gereden wordt, is nog niet zeker” Joeri Seymortier

26 augustus 2020

18u03 1 Aalter Aalter laat vanaf september weer wielerwedstrijden toe, met maximum 400 toeschouwers. Of de BinckBank Tour op donderdag 1 oktober gereden zal worden, blijft afwachten.

Aalter laat vanaf volgende week weer wielerwedstrijden toe, met maximum 400 toeschouwers. Koersen kunnen weer georganiseerd worden, net zoals andere buitenactiviteiten. In de start- en aankomstzone mogen wel enkel officials, persmensen en medewerkers van de organisatie aanwezig zijn. Supporters die samentroepen aan start of finish kan dus niet.

“Normaal gezien zal de Grote Prijs Bjorg Lambrecht het eerste weekend van oktober in Knesselare gereden worden”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). “Dat is het kermisweekend in Knesselare, maar kermisattracties zullen ook daar niet staan. Maar zoals de plannen nu zijn, zal de koers voor Bjorg wel gereden worden. Of de aankomst van de BinckBank Tour op donderdag 1 oktober in Aalter kan doorgaan? De organisatie beslist in de week van 7 september definitief of de koers doorgaat of niet. Als de BinckBank Tour doorgaat, zal dat in Aalter zijn met de regels die gelden voor alle koersen. Dus zonder supporters aan de aankomstzone, en zonder vip-zone. Er zijn wel plaatselijke rondes voorzien, dus iedereen kan de renners dan beter verspreid langs het parcours zien. En als het doorgaat, zal de aankomst ook live op televisie te zien zijn. Nog even afwachten”, zegt Dirk De Smul.