Werken uitgesteld: tunnel Bellemstraat pas half september dicht Joeri Seymortier

28 augustus 2020

09u54 0 Aalter De werken aan de tunnel in de Bellemstraat in Aalter zijn uitgesteld, waardoor de tunnel pas half september dicht gaat voor het verkeer.

De tunnel in de Bellemstraat zou al dicht zijn, maar dat is niet het geval. “Dat komt omdat de planning van de werken is aangepast”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “De aanleg van het derde en vierde spoor op het grondgebied van Aalter gaat wel verder. In de Bellemstraat moet spoorwegbeheerder Infrabel de bestaande spoorwegbrug verbreden. Eerder was aangekondigd dat de straat daarvoor nu al zou afgesloten worden, maar de werken zijn een maand uitgesteld. Door een wijziging in de planning gaan de tunnel en de Bellemstraat pas dicht in de week van maandag 14 september. De exacte datum wordt later nog gecommuniceerd.”

De ophogingswerken tussen de stations van Bellem en Aalter-centrum zijn intussen wel al begonnen en situeren zich ten zuiden van de spoorweg, op het stuk tussen het station van Bellem en Korte Kave.