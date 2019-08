Werken station Aalter: “Vergeet gevaarlijke fietssituatie in tunnel niet” Joeri Seymortier

10 augustus 2019

Aalter Groen Aalter dringt er bij de gemeente op aan om bij de ombouw van de stationsbuurt in Aalter, ook aandacht te hebben voor veiligere fietspaden in de tunnel.

De voorbije jaren gebeurden in de tunnel die de Drogenbroodstraat met de Stationsstraat verbindt, al enkele zware ongevallen met fietsers. Er viel zelfs een dodelijk slachtoffer. Het fietspad in de tunnel is smal, en bij hoge snelheden heeft een valpartij daar zware gevolgen. Seppe Santens van Groen leest in de plannen van de NMBS voor de ombouw van het station in Aalter niets over een aanpassing van het fietsgedeelte in de tunnel, en wil dat de gemeente daar op aandringt.

“Eind augustus krijgen we van de NMBS de verder uitgewerkte plannen van de noordkant van de sporen”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “De onderdoorgang voor de fietsers zal zeker niet vergeten worden. Dat is een belangrijk element.”