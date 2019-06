Werken station Aalter: eerst twee jaar aan perrons, pas vanaf 2022 aan parkeergebouw en omgeving Elke werkdag stappen 2.178 reizigers op in Aalter-centrum Joeri Seymortier

13 juni 2019

21u05 7 Aalter De komende twee jaar zal in het station van Aalter enkel gewerkt worden aan de perrons. De bouw van een nieuw kleiner station, en een parkeergebouw, zal pas tussen 2022 en 2025 gebeuren. Al het verkeer zal na de herinrichting vanuit de Drogenbroodstraat naar het station moeten komen. Tussen het station en de nieuwe appartementen, komt een verkeersluw plein.

Infrabel en de NMBS stelden donderdagavond in Aalter de plannen voor, waar de komende vijf jaar in en rond het station van Aalter zal aan gewerkt worden. Op een weekdag stappen in Aalter elke dag 2.178 reizigers op. Op zaterdag zijn dat er 981 en op zondag 765. Hoogtijd dat het station uit de jaren tachtig gemoderniseerd wordt.

Tot eind 2021 zal enkel gewerkt worden aan de vernieuwing van de perrons. De perrons worden verhoogd, zodat je gemakkelijker zal kunnen op en af de trein stappen. Er komen naast de trappen ook hellingen naar de perrons, zodat mindermobiele reizigers of mensen met zware valiezen niet meer op de trappen moeten sukkelen. Liften naar de perrons komen er niet. Eerst zal gewerkt worden aan het perron aan de kant van het stationsgebouw, pas binnen een jaar aan het perron aan de kant van het centrum. Omdat de treinen blijven rijden, zullen heel wat van die werken ’s nachts en tijdens de weekends gebeuren. Infrabel zegt dat dit niet zonder lawaaihinder kan, en vraagt naar begrip bij de omwonenden. De perrons zullen ook tijdens de werken altijd minstens een kwart beschikbaar blijven voor de reizigers.

Parkeergebouw

Pas wanneer de werken aan de perrons klaar zijn, dat is eind 2021 of begin 2022, zal de NMBS starten met de bouw van een nieuw kleiner station en een parkeergebouw. Die parking komt een verdieping onder de grond, een gelijkvloers en daarboven nog twee verdiepingen. Goed voor 450 betalende parkeerplaatsen, waar er vandaag maar 329 (gratis) parkeerplaatsen in de stationsbuurt van Aalter zijn. Het parkeertarief voor pendelaars zal schommelen tussen de 1 en 1,50 euro per dag. Voor wie niet regelmatig met de trein reist, wordt parkeren duurder.

Rotonde

Het parkeergebouw inrijden zal op de verdieping min één moeten gebeuren. Het verkeer gaat voor het stationsplein onder de grond, zodat er voor het station een pak minder auto’s zullen rijden. Voor de winkels recht tegenover het station blijven er wel enkele parkeerplaatsen, enkel voor kortparkeren voor de klanten van die winkels. “Het station bereiken zal ook enkel nog kunnen van langs de kant van de Brugstraat en Drogenbroodstraat”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Zo willen we de wijken aan de kant van Houtem en de Baarzelestraat ontlasten. Het wordt daardoor wel drukker op het kruispunt als je de tunnel uit rijdt, en daar bekijken we momenteel of er een rotonde kan komen”, klinkt het nog.