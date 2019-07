Werken oprittencomplex E40 Aalter liggen stil tot en met 4 augustus Joeri Seymortier

14 juli 2019

12u13 0 Aalter De werkmannen van de werf aan het oprittencomplex E40 in Aalter zijn aan hun bouwverlof begonnen. Op maandag 5 augustus starten ze opnieuw met werken.

“De laatste weken is er druk gewerkt aan de fly-over”, zegt Sylvie Syryn van Wegen en Verkeer. “De laatste week is een deel van de brugplaat van de nieuwe brug gegoten in beton. Net voor het bouwverlof was een ideaal moment voor deze werken, want nu kunnen we het beton laten uitharden. Dat startte dit weekend en loopt tot 4 augustus. Dan zal er weinig activiteit zijn op de werf. Op maandag 5 augustus hervat de aannemer de werken.”

De verkeerssituatie wijzigt tijdens het bouwverlof niet, en dat blijft zo tot september. Na het bouwverlof werkt de aannemer verder aan de fly-over. In de loop van september wordt de Lostraat heraangelegd en aangesloten op de rotonde van de Steenweg op Deinze. In die periode zal de Lostraat afgesloten zijn en zal een omleiding gelden.