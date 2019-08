Werken E40: “Tot 1 november verandert verkeerssituatie niet” Joeri Seymortier

24 augustus 2019

11u36 0 Aalter De werken aan het nieuwe afrittencomplex E40 in Aalter zijn na het bouwverlof goed herstart. De aanleg van de fly-over staat al weer een stap verder.

De aannemer heeft op de fly-over een tweede draagbalk gelegd en ook een nieuw stuk beton gegoten. “De aanleg van de fly-over is een huzarenwerkje, maar het gaat vooruit”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “De tweede draagbalk is gelegd, en er is een nieuwe strook beton gegoten. De fly-over zal een verbinding maken van de E40, rechtstreeks naar de nieuwe rotonde, en de N44 richting Maldegem.”

Eerder deze week was er verkeershinder omdat naast de nieuwe oprit richting E40 Gent, een betonnen stootband gezet moest worden. Maar die hinder is achter de rug. “Tot 1 november zal normaal gezien niets veranderen aan de verkeerssituatie aan het Rond Punt”, zegt Patrick Hoste. “Nu wordt vooral verder gewerkt aan de fly-over, en worden ook achter de schermen voorbereidingen getroffen voor het aansluiten van de Lostraat op de Steenweg op Deinze. Dat zal niet voor november gebeuren.”