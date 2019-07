Werken centrum Aalter: as Stationsstraat-Lostraat gaat na bouwverlof weer open Joeri Seymortier

11 juli 2019

10u55 12 Aalter Goed nieuws voor de centrumwerken in Aalter. De hoofdas van de Stationstraat en de Lostraat gaat na het bouwverlof weer open voor verkeer.

Volgende week werkt de aannemer nog een weekje door, tot aan het bouwverlof dat op vrijdagavond 19 juli start. “Het deel Bellemstraat tussen de Markt en de Molenstraat, de Boomgaardstraat, de Boomgaard en het smalle stuk Stationsstraat zijn al volledig vernieuwd”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Tot aan het bouwverlof werkt de aannemer ook de Markt en de Lostraat nog volledig af. Maar eind volgende week kunnen we dat deel nog niet open zetten voor het verkeer. De weken van het bouwverlof zijn nodig om beide straten de tijd te geven om uit te drogen. Tijdens het bouwverlof blijven de Lostraat en de Markt dus afgesloten voor doorgaand verkeer. De omleiding via de Weibroekdreef, Molenstraat, Processieweg, Kestelstraat en Lostraat blijft gelden, net zoals de omleiding via de Brouwerijstraat, Europalaan en Kouter.”

Brouwerijstraat

In de week van 12 augustus gaan de werkmannen weer aan de slag en dan gaat de as van de Stationsstraat en de Lostraat weer open voor het verkeer. “Opgelet: aan de Markt mogen automobilisten vanaf dan niet langer linksaf de Bellemstraat indraaien”, zegt burgemeester Hoste. “Na het bouwverlof begint de aannemer aan het allerlaatste stukje van de centrumvernieuwing, en wordt het deel van de Brouwerijstraat tussen de Sint-Gerolflaan en de Markt opgebroken. Het kruispunt met de Sint-Gerolflaan blijft open, maar kan tijdens de werkuren af en toe wel eens ingenomen worden door de aannemer. De omleiding verloopt dan via de Brouwerijstraat, Europalaan en Kouter.”

Oktober klaar

Als alles volgens plan verloopt, zal de heraanleg van de centrumstraten tegen oktober klaar zijn. Alle voetpaden, parkeerplaatsen en rijwegen werden aangelegd in natuursteen. Nieuwe gevelverlichting zorgt ook voor extra gezelligheid en sfeer.