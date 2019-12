Wereldwinkel Aalter houdt Cadeaudagen (en is eind december elke namiddag open) Joeri Seymortier

05 december 2019

14u59 0 Aalter De nieuwe Wereldwinkel in de Stationsstraat 134 in Aalter houdt het komende weekend opendeur voor de Cadeaudagen.

Je kan in de nieuwe winkel recht tegenover Bakkerij Lievens terecht op vrijdag 6 december van 14 tot 20 uur, op zaterdag 7 december van 9 tot 18 uur en op zondag 9 december van 10 tot 18 uur. “We willen dit jaar onze kersverse samenwerkingen extra in de kijker zetten”, zeggen de vrijwilligers. “Natuurpunt Aalter presenteert trots de nieuwe collectie in hun Natuurpunt.corner. Ook Voedselteam Aalter stelt zichzelf graag voor. Respect voor de natuur, ons voedsel en de mensen die het produceren, in Noord en Zuid, binden ons.”

Na de Cadeaudagen kan je nog meer in de Wereldwinkel Aalter terecht. Vanaf 19 december tot 31 december is de winkel elke namiddag open. Wel gesloten op 25 en 26 december.