Wendy Van Wanten viert 60ste verjaardag op het podium Kristof Vereecke

06 februari 2020

16u36 0 Aalter Wendy Van Wanten blaast vandaag zestig kaarsjes uit. Wie dacht dat Wendy het rustiger aan zou doen op tram 6, is er evenwel aan voor de moeite. Zo vierde ze haar verjaardag op het podium van ‘De Kaasboerin’ in Postel bij Mol

Wendy stond er onder andere samen op de planken met acteurs Jan Van Dyke en Sven De Ridder. Na de show werd ze door haar collega’s getrakteerd op een grote ruiker bloemen en champagne. “Ik word al de hele dag overstelpt met felicitaties. De dag begon in Aalter met een geweldige verrassing van Franske en het lijkt maar niet te stoppen.”

Dat ze haar verjaardag op de planken moet vieren, kan de pret niet drukken. “Integendeel, ik ben blij dat ik kan vieren met mijn publiek. Bovendien gaan we na de revue wel een glaasje drinken met de collega’s en de mensen van de crew.”

Op 29 februari plant Wendy een groot verjaardagsconcert in het Casino Kursaal in Oostende. Dan staat ze op het podium met ‘De vrienden van Wendy’. Info en tickets via www.concertenaanzee.be.