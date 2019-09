Wekelijkse markt vanaf woensdag (tijdelijk) aan gemeentehuis Joeri Seymortier

18u30 0 Aalter De wekelijkse markt van Aalter verhuist op woensdag 11 september opnieuw van locatie. De kramen staan twee weken aan het gemeentehuis in de Europalaan.

Door de centrumwerken wordt de wekelijkse markt van Aalter al maanden niet op de Markt gehouden, maar wel op parking Aard aan hotel Orchidee. Tot eind oktober blijft de markt daar gehouden worden, maar nu moet het plein vrij gemaakt worden voor de opbouw van de kermis en het reuzenrad.

“Op woensdag 11 en woensdag 18 september verhuist de wekelijkse markt voor heel even naar de site rond het gemeentehuis”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). “Op woensdag 25 september is er de jaarmarkt, en die wordt dit jaar opnieuw volledig gehouden in de Stationsstraat. Op woensdag 2 oktober is er dan opnieuw markt aan het gemeentehuis, omdat het reuzenrad op de Aard dan nog afgebroken wordt. Op de woensdagen 9, 16, 23 en 30 oktober wordt dan nog eens naar parking Aard verhuisd.”