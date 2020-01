Wekelijkse markt vanaf woensdag in vernieuwde opstelling Joeri Seymortier

06 januari 2020

09u48 0 Aalter Aalter heeft het twee weken zonder wekelijkse markt stellen. Vanaf woensdag 8 januari verhuist de marktdag weer naar de vertrouwde stek.

De wekelijkse markt van Aalter op woensdag werd maandenlang op de parking Aard gehouden, door de werken in het centrum. Woensdag verhuist de wekelijkse markt eindelijk weer naar het volle centrum van de gemeente. “Er komt een nieuwe setting”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). “De 26 marktkramers zullen geplaatst worden rond de kiosk op de Markt, en dan ook in rechte lijn vanaf de frituur in de Lostraat tot aan de hoek van de Stationsstraat met de Boomgaard, aan de boekenwinkel. Er worden iets minder kramen op de Markt zelf gezet, zodat de horeca daar tijdens de zomermaanden meer ruimte heeft voor terrassen en gezelligheid.”