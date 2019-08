Wekelijkse markt blijft zeker nog tot eind oktober op parking Aard Joeri Seymortier

21 augustus 2019

09u24 3 Aalter De wekelijkse markt van Aalter zou op het einde van de zomer terugkeren naar de Markt, maar die terugkeer wordt uitgesteld naar eind oktober.

Door de werken in Aalter-centrum is de wekelijkse woensdagmarkt al een tijdje verhuisd naar de parking Aard, aan hotel Orchidee. Dat zou zijn tot eind augustus, maar die periode wordt nu verlengd. “We blijven op parking Aard tot zeker woensdag 30 oktober”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). “Er zijn nog werken bezig in het centrum, dus een verhuis kan nu nog niet. Maar dat de wekelijkse markt terugkeert rond de kiosk, is iets dat vast staat.”

Tot en met woensdag 4 september vindt de wekelijkse markt gewoon plaats op de parking Aard. Op woensdag 11 en woensdag 18 september verhuist de wekelijkse markt dan weer naar de site rond het gemeentehuis, omdat er kermis is op de Aard. Op woensdag 25 september is er de jaarmarkt, en die wordt dit jaar opnieuw volledig gehouden in de Stationsstraat. Op woensdag 2 oktober is er dan opnieuw markt aan het gemeentehuis. Op de woensdagen 9, 16, 23 en 30 oktober wordt dan nog eens naar parking Aard verhuisd.