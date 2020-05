Weet je dit nog? Zo zag het ‘Rond Punt Aalter’ er vroeger uit: afrittencomplex gaat na 4 jaar werken open Joeri Seymortier

05 mei 2020

11u31 0 Aalter Het afrittencomplex van de E40 in Aalter wordt morgen (woensdag) rond 11 uur definitief opengesteld. Meer dan vier jaar werd gewerkt om van het oude ‘Rond Punt’ in Aalter een modern afrittencomplex te maken. Nog moeilijk te geloven dat al dat verkeer tot 2016 vanuit vijf richtingen op een rotonde terecht kwam, die niet eens rond was. “Nu wordt elke verkeersstroom apart gestuurd, met zo weinig mogelijk kruisingen”, klinkt het.

Het Rond Punt van Aalter was legendarisch. Na vier jaar intensief werken aan een nieuw afrittencomplex doen de oude foto’s zelfs vreemd aan. “En zeggen dat ons Rond Punt niet eens rond was, maar ovaal”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Heel wat chauffeurs hebben veel gevloekt toen ze aan het Rond Punt stonden aan te schuiven. Ook jongens en meisjes die met de auto leerden rijden, begon spontaan te zweten als ze het Rond Punt naderden. Je kan het vandaag bijna niet meer geloven, maar er kwamen maar liefst vijf verkeersstromen samen op één rotonde. Het verkeer van de E40, het verkeer vanuit Deinze, de wagens uit Tielt, al het verkeer uit Maldegem en Knokke, en ook het verkeer dat via de Lostraat uit het centrum van Aalter kwam. Wegen met één rijvak, met twee of zelfs met vier rijbanen: alles kwam samen op hetzelfde Rond Punt. Niet te verwonderen dat er zo veel chaos was.”

Met acht zware tientonners werd maandag tegelijk over de fly-over gereden. De hele constructie moet dan enkele millimeters zakken, en nadien ook weer spontaan in de oorspronkelijke staat komen. Dat is perfect gelukt. Patrick Hoste, waarnemend burgemeester

Vorige week werd de fly-over geasfalteerd. Maandag volgde dan een cruciale test. “De mensen van AWV hebben de zogenaamde belastingtesten gedaan op de nieuwe fly-over”, zegt de burgemeester. “Met acht zware tientonners werd tegelijk over de fly-over gereden. De hele constructie moet dan enkele millimeters zakken, en nadien ook weer spontaan in de oorspronkelijke staat komen. Dat is perfect gelukt. We kunnen de fly-over en het hele afrittencomplex op woensdag 6 mei dus definitief openen. We bekijken nog wat we kunnen doen, om het in tijden van corona toch niet zomaar voorbij te laten gaan. De hekken tussen de Lostraat en de Steenweg op Deinze zullen in ieder geval weggehaald worden. Het feestje en de receptie moeten we uitstellen tot na de corona”, knipoogt Patrick Hoste.

Carpoolparking open

Vlaanderen heeft maar liefst 25 miljoen euro geïnvesteerd in het grote project. De komende jaren wordt ook nog eens elf miljoen extra op tafel gelegd om meer dan vijf kilometer geluidswanden te plaatsen. Het afrittencomplex bestaat uit drie grote rotondes, nieuwe afritten, afgescheiden fietspaden met twee fietstunnels, en twee waterbufferbekkens. Tussen de Tieltsesteenweg en de Steenweg op Deinze werd ook een grote carpoolparking aangelegd. Ook die gaat op woensdag 6 mei open voor alle gebruikers. Er is plaats voor ongeveer 200 wagens, waarvan tien voor mensen met een beperking. Er staat ook een grote fietsenstalling. De carpoolparking wordt bewaakt met camera’s om mensen met slechte bedoelingen af te schrikken.

