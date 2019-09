Weer zou zondagavond beteren: vuurwerk Aalter gaat (normaal gezien) gewoon door Joeri Seymortier

29 september 2019

11u02 0 Aalter Aalter viert vandaag, zondag 29 september, de nakermis. Het vuurwerk voor vanavond is voorlopig niet afgelast en gaat gewoon door.

Het gemeentebestuur van Aalter heeft zondagochtend crisisoverleg gehouden, en heeft contact opgenomen met het KMI en het bedrijf dat vanavond het vuurwerk moet verzorgen. “Voorlopig gaat het vuurwerk op zondagavond 21 uur gewoon door en wordt niets afgelast”, zegt schepen van Evenementen Dirk De Smul (CD&V). “Deze namiddag zou het fel regenen en waaien, maar naar de avond toe wordt het volgens het KMI rustiger. De kans is groot dat het vuurwerk gewoon kan doorgaan, dus hebben we samen met het bedrijf van het vuurwerk beslist dat ze zondag naar Aalter komen en sowieso alles opstellen. Zondagavond bekijken we opnieuw de weerberichten. Bij rukwinden harder dan 50 kilometer per uur is vuurwerk veel te gevaarlijk. Maar voorlopig ziet het er goed uit voor zondagavond.”

Op de Aard kan je vandaag naar de kermisattracties, en kan je een laatste dag in het reuzenrad. Het aperitiefconcert op de kiosk van zondagvoormiddag, werd wel afgelast door het slechte weer.