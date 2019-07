Weer verkeer mogelijk door dorp Bellem Joeri Seymortier

22 juli 2019

15u49 6 Aalter De werken in de Bellemdorpweg in Bellem bij Aalter zijn afgerond. Er is weer verkeer mogelijk door het dorp.

Sinds april was Bellem afgesloten voor alle doorgaand verkeer, voor werken in de Bellemdorpweg. Er werd een nieuw fietspad gelegd en de rijweg werd vernieuwd. Bellem wordt vaak gebruikt voor verkeer tussen Aalter en Zomergem, maar dat was enkele maanden niet mogelijk. Bij de start van het bouwverlof waren de werken afgerond, en nu kan het verkeer weer door Bellem.

Op sociale media ontstond wat commotie omdat de politie meteen flitscontroles hield. Van zodra de rijweg open was, stond een flitswagen opgesteld ter hoogte van het voetbalveld van Bellem. Je rijdt er dus beter niet sneller dan 50 per uur.