Weduwe boer Charel wil vrijspraak of strafverschoning: “Ben zelf naar de politie gestapt” Nele Dooms

11 september 2019

15u32 0 Aalter “Ik heb die drugshandel nooit gewild en ben zelf naar de politie gestapt om het aan het licht te brengen”. Dat zegt Vera Schouppe, bekend als weduwe van boer Charel uit Aalter. Samen met haar drie zonen, hun biologische vader en nog een vijftiental andere beklaagden staat ze voor de Dendermondse rechtbank terecht voor betrokkenheid bij een grootschalige drugsproductie en -handel. Ze wil haar kant van het verhaal kwijt.

Spilfiguur van de immense drugshandel, die in september vorig jaar werd opgedoekt nadat speurders op diverse locaties in het land invallen deden, zijn Rony D.L. en zonen Stijn, Pieter en Tom. Op diverse locaties werden drugslabo’s, waar grote hoeveelheden speed aangemaakt werden, ontdekt. Die drugs bleken ook massaal verdeeld te worden vanop diverse plaatsen. Ook de gerenoveerde hoeve van boer Charel in Aalter, alom gekend sinds Paul Jambers in 1996 er een reportage draaide, bleek een draaischijf voor de handel. Bij de invallen in september 2018 werd Vera Schouppe, die de hoeve erfde na de dood van boer Charel, in de boeien geslagen.

Terwijl voor Rony D.L. een celstraf gevorderd wordt van tien jaar en voor de drie broers 8, 6 en 7 jaar gevangenisstraf, was het openbaar ministerie tijdens het proces ook hard voor Vera Schouppe. Die dichtte de openbaar aanklager “een actieve rol bij de drugspraktijken” toe. “Ze speelt gewoon de Calimero, een marionet van D.L., maar ze wist waar ze mee bezig was”, klonk het, waarop een gevangenisstraf van vier jaar gevorderd werd.

Slechte pad

Het komt bij Vera Schouppe hard aan. Ze laat het woord via haar advocaat Julie Biebuyck. “Hoewel het openbaar ministerie er in haar rekwisitoor niet over repte, heeft mijn cliënte wel een rol gespeeld bij het opdoeken van deze drugszaak”, klinkt het. “Vera kreeg in de gaten dat haar zonen op het slechte pad waren, ging gebukt onder stress en is ten einde raad naar de politie gestapt om een eind aan de gang van zaken te maken. Zo is het onderzoek in februari 2018 op gang gebracht. In de drugswet bestaat daar een wetsartikel rond waardoor mijn cliënte zo aanspraak kan maken op strafverschoning of strafvermindering. Toch wordt nog 4 jaar cel geëist. Dat komt hard aan.”

Schouppe blijft erbij dat ze “nooit iets met de drugshandel te maken wilde hebben”. Ze gaat voor een vrijspraak in deze zaak. “Punt is dat Vera nooit wetens willens deelgenomen heeft aan deze criminele feiten”, zegt Biebuyck. “Ze was alleen compleet onmachtig om er zich tegen te verzetten. Zelf verzeilde ze bijvoorbeeld in de psychiatrie, maar ondertussen lieten de zonen de drugshandel op de boerderij op volle toeren draaien. Nu dreigt ze die boerderij te verliezen omdat de verbeurdverklaring gevraagd is, terwijl ze alleen maar onder druk van anderen stond en bang was.”

Of de rechtbank in Dendermonde rekening houdt met het standpunt van Schouppe, zal op 8 oktober duidelijk worden. Dan velt de rechter vonnis in deze zaak.