Weduwe boer Charel riskeert 4 jaar cel voor medewerking aan drugshandel van zonen, maar ontkent zelf alle betrokkenheid Nele Dooms

10 september 2019

14u01 38 Aalter Vera Schouppe, de weduwe van boer Charel, riskeert vier jaar cel voor haar betrokkenheid bij de drugspraktijken van haar drie zonen Stijn, Pieter en Tom. Op diverse locaties in Vlaanderen, waaronder de gerenoveerde hoeve van boer Charel in Aalter, hadden de zonen drugslabo’s opgezet en verdeelden ze massaal speed. Hun biologische vader Rony D.L. wordt omschreven als spilfiguur en riskeert tien jaar cel.

Liefst achttien beklaagden stonden dinsdag terecht voor de Dendermondse strafrechter. Allemaal worden ze er van beschuldigd wel één of andere rol te spelen bij een grootschalige drugsproductie en -handel. Daarbij hadden vader Rony D.L. en zonen Stijn, Pieter en Tom de touwtjes in handen. Het onderzoek om alle betrokkenen en feiten in kaart te brengen was bijzonder uitgebreid, met onder andere tal van observaties en telefoontap. Eind september 2018 werd de hele boel opgerold, met invallen en huiszoekingen door speurders op een vijftiental plaatsen over het hele land, onder andere in garageboxen, loodsen en andere eigendommen in Denderleeuw, Ninove, Berlare, De Pinte, Antwerpen, Waals-Brabant en Wallonië. Volgens de speurders verschaften de broers van daaruit aan zowat half Vlaanderen speed. Ook vanuit de opgeknapte hoeve van de in 2013 overleden Karel Declerck, beter bekend als boer Charel sinds Paul Jambers in 1996 op zijn erf in Lotenhulle een reportage draaide. Daar werd bij de invallen diens weduwe Vera Schouppe in de boeien geslagen.

“Bij de invallen werden verschillende professionele drugslabo’s voor de aanmaak van speed opgerold”, legde openbaar aanklager Ilse Debbaudt uit. “De bal ging aan het rollen nadat we info binnenkregen dat de broers zich op grote schaal met speed bezighielden. Uiteindelijk bleken zij aangestuurd te worden door vader D.L. Die zat in de gevangenis, maar regelde zijn zaakjes van daaruit verder. Hij deed onder andere een adres aan de hand van een loods die kon dienen als labo. Alle andere betrokkenen in het dossier leverden hulp door mee te werken bij de speedproductie, koerier of chauffeur te spelen, contacten te leggen met afnemers, enzovoort. De gevangenis maakte op verschillende van hen duidelijk weinig indruk, want sommigen zaten in cel, maar zetten hun drugspraktijken meteen voort toen ze weer op vrije voeten waren.”

Aankoop methadon

Hoewel ze het zelf in alle toonaarden ontkent, heeft ook Vera Schouppe volgens het openbaar ministerie behoorlijk wat boter op het hoofd. “Ze had een actieve rol”, benadrukt Debbaudt. “Zij kocht bijvoorbeeld methadon, goed wetende waarvoor die gebruikt zou worden. Ze liet de benodigdheden op de hoeve zorgvuldig verdwijnen als er vrees was voor een huiszoeking. En op de hoeve werd op een bepaald ogenblik dag en nacht hard gewerkt om alles in orde te krijgen voor de drugszaak. Daar kon ze niet naast kijken.”

Je zou denken dat de familie met de erfenis van boer Charel ruimschoots voldoende financiële middelen had, maar toch kozen ze nog voor extra en gemakkelijk geldgewin Ilse Debbaudt

Vera Schouppe riskeert vier jaar cel. Zelf probeerde ze er de rechter van te overtuigen dat ze persoonlijk “niets met de drugszaak te maken heeft.” Ze liet naar eigen zeggen “haar zonen begaan, omdat ze onder druk stond” en hun vader Rony D.L. noemde ze “door en door slecht.” De openbaar aanklager dichtte haar de rol van Calimero toe. “Ze doet zich voor als marionet van D.L.”, klonk het. “Maar uit telefoontaps bleek vooral dat dit een heel manipulatieve vrouw is, vooral naar mannen toe om hen te pluimen. Je zou denken dat de familie met de erfenis van boer Charel ruimschoots voldoende financiële middelen had, maar toch kozen ze nog voor extra en makkelijk geldgewin.”

Kleine garnaal

Ook de meeste andere beklaagden in deze zaak ontkennen of minimaliseren hun aandeel. Rony D.L. haalde aan dat hij “niets kon doen”, omdat hij op het ogenblik van de feiten in de gevangenis zat. Stijn noemde zichzelf “een kleine garnaal en niet de grote organisator”, Tom wist naar eigen zeggen niets van een speedlabo in de Ardennen. De drie broers Stijn, Tom en Pieter riskeren respectievelijk 8, 6 en 7 jaar cel. Voor de overige beklaagden werden celstraffen tussen 8 en 37 maanden gevorderd. De rechter velt vonnis volgende maand.