Weduwe boer Charel komt er vanaf met werkstraf, zonen en andere betrokkenen bij drugshandel tot 8 jaar cel Nele Dooms

08 oktober 2019

10u16 8 Aalter Vera Schouppe, bekend als weduwe van boer Charel, komt er vanaf met een werkstraf van 200 uur voor haar betrokkenheid bij de drugspraktijken van haar drie zonen Stijn, Pieter en Tom. Op diverse locaties in Vlaanderen hadden die speedlabo’s opgezet en runden een grootschalige drugshandel, ook vanuit de befaamde gerenoveerde hoeve van boer Charel in Aalter. Ze voorzagen zowat half Vlaanderen van speed.

De gigantische drugszaak bracht achttien beklaagden voor de Dendermondse strafrechter. Allemaal speelden ze één of andere rol bij een grootschalige drugsproductie en -handel. De rechter aanziet vader Rony De Luyck als leider van de groep, die alle touwtjes in handen had, in nauw contact met zijn zonen Stijn, Pieter en Tom. De Luyck werd er dinsdag voor veroordeeld tot zeven jaar effectieve celstraf. De drie zonen kregen respectievelijk 7 jaar cel, 5 jaar cel waarvan 18 maanden met uitstel, en 8 jaar cel.

Ook Vera Schouppe, die zichzelf meer als slachtoffer van haar zonen ziet en naar eigen zeggen de zaak zelf aan het licht bracht door naar de politie te stappen en daar te vertellen wat er allemaal gebeurde, ontsprong de dans niet. Zelf verklaarde ze altijd dat ze “nooit willens en wetens deelnam aan de criminele feiten, maar compleet onmachtig was om er zich tegen te verzetten.” Volgens de openbaar aanklager had ze echter wel een actieve rol n kroop ze in een Calimero-rol. “Ze doet zich voor als marjonet van De Luyck”, klonk het. “Maar uit telefoontaps bleek vooral dat dit een heel manipulatieve vrouw is, vooral naar mannen toe om hen te pluimen.” Omdat ze het onderzoek hielp, was de rechtbank wel bereid haar een werkstraf te geven. Voert ze de 200 uur gemeenschapsdienst niet uit, dan vliegt ze wel 2 jaar in de gevangenis.

Het onderzoek om alle betrokkenen en feiten in kaart te brengen was bijzonder uitgebreid, met onder andere tal van observaties en huiszoekingen. Eind september 2018 werd de hele boel opgerold, met invallen en huiszoekingen door speurders op een vijftiental plaatsen over het hele land, onder andere in garageboxen, loodsen en andere eigendommen in Denderleeuw, Antwerpen, Berlare, De Pinte, Ninove en Waals-Brabant en Wallonië. En in de opgeknapte hoeve van de in 2013 overleden Karel Declerck, beter bekend als boer Charel sinds Paul Jambers in 1996 op zijn erf in Lotenhulle een reportage draaide. Daar werd diens weduwe Vera Schouppe toen in de boeien geslagen.

“Bij de invallen werden verschillende professionele drugslabo’s voor de aanmaak van speed opgerold”, legde openbaar aanklager Ilse Debbaudt tijdens het proces uit. “De bal ging aan het rollen nadat we politionele info binnen kregen dat de broers zich op grote schaal met speed bezig hielden. Uiteindelijk bleken zij aangestuurd te worden door vader De Luyck. Die zat in eerste instantie in de gevangenis, maar regelde zijn zaakjes van daaruit verder. Hij deed onder andere een adres aan de hand van een loods die kon dienen als labo. Alle andere betrokkenen in het dossier leverden hulp door mee te werken bij de speedproductie, koerier te spelen of chauffeur, contacten te leggen met afnemers, enzovoort.”

Voor andere beklaagden werden dinsdag ook jarenlange straffen uitgesproken, afhankelijk van hun rol binnen de organisatie al dan niet met probatie-uitstel. Er werden in totaal ook 100.000'en euro’s verbeurd verklaard, geld dat de drugshandel opbracht. Hetzelfde gold voor een resem voertuigen, zoals een BMW, een Audi cabrio, een Mini en enkele motorfietsen.