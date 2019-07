Waterbuffer in Raasakker verdwenen Joeri Seymortier

16 juli 2019

14u40 5 Aalter Een mooie waterbuffer in de Raasakker in Aalter is verdwenen.

In de Raasakker lag al lange tijd een zogenaamde wadi. Dat is een soort kuil met natuurlijke begroeiing, die vol kan lopen bij felle regenbuien. “De mooie wadi in de Raasakker is verdwenen”, zegt gemeenteraadslid Seppe Santens (Groen). “De wadi werd helemaal afgegraven en dicht gemaakt. Dat was een mooi stukje natuur geworden, met riet. Jammer dat dit verdwenen is.”

De gemeente wil laten onderzoeken waarom de wadi er niet meer ligt.