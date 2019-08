Wat met BinckBank Tour van volgende week? Joeri Seymortier

06 augustus 2019

17u03 8 Aalter Woensdag 14 augustus moest een groot wielerfeest worden in Aalter. Maar de dood van Bjorg Lambrecht beslist daar anders over.

Aalter mag volgende week woensdag, 14 augustus, zowel de start als de aankomst van de BinckBank Tour organiseren. Dat moest een groot wielerfeest en volksfeest worden, maar de tragische gebeurtenissen zetten een domper op de feestvreugde. De BinckBank Tour zal sowieso gereden worden, met start en aankomst in Aalter. Morgen woensdag trekken de schepenen Kristof De Blaere en Dirk De Smul naar de organisatoren, om te bespreken welke aanpassingen er zullen gebeuren. Er wordt gedacht aan een sereen eerbetoon voor Bjorg Lambrecht, maar pas morgen wordt beslist wat er effectief zal gebeuren.

Op sociale media wordt de vraag gesteld of de vlaggen in Aalter niet halfstok moeten. Maar dat zal niet gebeuren. “Daar bestaat een duidelijk protocol voor”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). “Vlaggen halfstok hangen gebeurt wanneer de regering beslist om ‘nationale rouw’ af te kondigen. In het verleden was dat al het geval bij een koninklijk overlijden, of bij grote rampen. Wij als gemeente kunnen zelf dat initiatief niet nemen”, klinkt het nog.