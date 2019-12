Waag je eens aan ‘Alleycat Race’ door de nieuwe fusiegemeente Aalter Joeri Seymortier

13 december 2019

16u06 5 Aalter De Pecora Cycling Club organiseert op zondag 22 december een Alleycat Race in de nieuwe fusiegemeente Aalter.

Een Alleycat Race is een informele wielerwedstrijd waarin deelnemers zo snel mogelijk van punt A naar B moeten rijden, met onderweg heel wat checkpoints. De hype is afkomstig uit Canada, maar ondertussen wereldwijd een hit in grote steden. Knesselare kende de traditie al, maar ook in de nieuwe fusiegemeente Aalter kan je dat nu uittesten.

Er wordt in de wedstrijd gestreden in duo. Starten gebeurt om 9 uur ’s ochtends aan Okinawa Aalter, voor een ludieke race door alle dorpen van Aalter en Knesselare. Bedoeling is om onderweg zo veel mogelijk checkpoints te bezoeken en daar punten te verzamelen. Op iedere checkpoint moet je een selfie nemen en die in een speciale WhatsApp-groep posten om de punten binnen te halen. Wie het eerst honderd punten verzamelt, is de winnaar.

Info en inschrijvingen: www.pecora.cc.