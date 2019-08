Vrouw wordt onwel achter het stuur, echtgenoot overleeft klap niet Jeffrey Dujardin

28 augustus 2019

12u56 0 Aalter In het Oost-Vlaamse Aalter is dinsdagmiddag op de N44 richting Maldegem rond 17 uur een dodelijk ongeval gebeurd. Een 89-jarige man uit Sint-Genesius-Rode kwam daarbij om het leven.

Zijn 82-jarige echtgenote werd onwel achter het stuur, de wagen begon te zwalpen. Het voertuig belandde eerst tegen de middenberm waarna ze tegen ander voertuig botste en tot stilstand kwam tegen een boom. Passanten en de hulpdiensten hebben de 89-jarige man nog proberen reanimeren. Maar alle hulp kon niet meer baten. De N44 werd in de richting van Maldegem volledig afgesloten van alle verkeer. Het parket van Oost-Vlaanderen stuurt een verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken. “De wagen is in beslag genomen voor verder onderzoek”, zegt het parket. “We hebben ook een bloedproef afgenomen bij de bestuurster, en zullen haar onderwerpen aan een rijgeschiktheidstest.”