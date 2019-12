Vrouw in levensgevaar bij aanrijding op Tieltsesteenweg Wouter Spillebeen

02 december 2019

20u02 1 Aalter Na een zware aanrijding op het kruispunt van de Tieltsesteenweg en de Biesemveldstraat in Aalter is een vrouw vanavond met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De Steenweg is afgesloten in beide richtingen.

De aanrijding gebeurde rond 17.30 uur. Een wagen reed op de Tieltsesteenweg richting Aalter en wilde de Biesemveldstraat inrijden. Maar op dat moment kwam ook een wagen aangereden in de richting van Tielt. De tweede auto reed in de flank van de eerste, die tot stilstand kwam tegen de gevel van een woning aan het kruispunt.

Bij de aanrijding raakte een vrouw die als passagier in de wagen zat met haar partner en kind zwaargewond. De andere inzittenden en de bestuurder van de andere wagen raakten niet gewond. De vrouw is na een reanimatie ter plaatse overgebracht naar het ziekenhuis. Daar verkeert ze momenteel in levensgevaar. De gevel en de dakgoot van de woning raakten ook beschadigd.

De steenweg blijft voorlopig afgesloten in afwachting van het onderzoek. Het parket Oost-Vlaanderen stuurt een verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.