Vriendinnen verkopen gelukspoppetjes voor Rode Neuzen Dag Joeri Seymortier

02 november 2019

15u08 10 Aalter Oona Claeys (14) uit Knesselare en Iris De Muynck (15) uit Ursel zetten zich opnieuw in voor Rode Neuzen Dag. De vriendinnen verkopen gelukspoppetjes.

Vorig jaar verzamelden Oona en Iris nog 7.000 euro voor het goede doel, toen onder andere door de Rode Neuzen Bandjes te verkopen. “Dit jaar willen we kleine gelukjes verspreiden, en daarom verkopen we een ‘LACH!XO gelukspoppetjessleutelhanger’”, zeggen Iris en Oona. “De sleutelhangers zijn ondertussen al te koop bij meer dan 25 handelaars in Knesselare, Ursel en Aalter. Voor 2,50 euro heb je er eentje mee naar huis. Ondertussen zijn er al meer dan duizend van verkocht, maar we doen verder voor nog veel meer. Geluk vermenigvuldigt zich door het te delen.”

Voor meer info kan je mailen naar lachXO@outlook.be.