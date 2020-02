Vrees voor parkeerproblemen: ‘1.000 kilometer’ en Vormsel allebei op zondag 24 mei Joeri Seymortier

13 februari 2020

10u43 0 Aalter De aankondiging dat Aalter op zondag 24 mei de middagstad wordt voor de ‘1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker’ zorgt bij paniek bij de ouders van de 12-jarigen die op die dag hun Vormsel doen in de kerk. De gemeente zoekt een oplossing voor het parkeerprobleem.

Aalter wordt op zondag 24 mei middagstad voor een rit van de ‘1.000 kilometer’, en dat moet die dag duizenden mensen naar het Sportpark lokken. De renners moeten ontvangen worden met de ‘langste erehaag’, en daarvoor zijn meer dan 3.500 supporters nodig. Maar zondag 24 mei blijkt in Aalter ook de dag van het Vormsel te zijn. Op Facebook is meteen paniek ontstaan, omdat ouders met hun twaalfjarige communicant vrezen niet te zullen kunnen parkeren aan de kerk.

“We zijn alles aan het onderzoeken, maar verzekeren de ouders van communicanten nu al dat zij op de parking Cornelius en Aard zullen kunnen parkeren”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). “In eerste instantie gaan we de supporters van de ‘1.000 kilometer’ oproepen om zoveel mogelijk met het openbaar vervoer of de fiets naar het evenement te komen. Er zullen ook andere parkings gezocht worden, buiten Cornelius en Aard. Eventueel kan de carpoolparking aan de E40 een optie zijn, waar we dan een shuttle zouden laten vertrekken. Onze diensten zijn een actieplan aan het opstellen, dus er is vandaag helemaal geen reden tot paniek. Zowel voor de communicanten als de deelnemers en de supporters van de ‘1.000 kilometer’ moet 24 mei een echte hoogdag worden”, zegt Dirk De Smul nog.