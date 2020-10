Vrachtwagen met varkensvlees kantelt op N44: weg versperd richting Aalter Tijs Van Puyenbroeck

11 oktober 2020

14u51 0

Op de Knokkebaan (N44) richting Aalter is een vrachtwagen met varkensvlees gekanteld. De trucker verloor om nog onbekende reden de controle over zijn voertuig en ging door de middenberm. Daardoor is de weg richting Aalter volledig versperd. Richting Maldegem moet het verkeer op over één rijstrook. De 56-jarige bestuurder uit Aalter werd met lichte verwondingen afgevoerd naar AZ Alma in Eeklo. De hinder zal wellicht nog enkele uren duren.