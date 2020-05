Voorzitter Vl@s Aalter fietst naar alle leden met cadeautje voor verjaardag Joeri Seymortier

11 mei 2020

09u32 0 Aalter Voorzitter Ria Maes van Vl@s Aalter fietst dezer dagen naar alle leden, om hen van op veilige afstand een cadeautje te overhandigen.

Vl@s Aalter zou dit voorjaar de 25ste verjaardag vieren. “Maar door de coronamaatregelen is er voor een vereniging nu niet veel feesten bij”, zegt voorzitter Ria Maes. “Maar we blijven niet bij de pakken zitten. Ik trok met de fiets op pad, en ben naar alle leden gefietst. Voor onze verjaardag heb ik aan elk lid een potje honing gebracht van de kasteelhoeve in Poeke. Aan het potje hangt de tekst ‘B(l)ij met jou erbij’. Ik belde aan, zette het potje aan de voordeur, en zette dan enkele stappen achteruit. Zo kon alles veilig gebeuren”, zegt Ria Maes nog.