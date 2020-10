Voormalig schepen Kris Ally wordt nieuwe voorzitter gemeenteraad Aalter Joeri Seymortier

12 oktober 2020

13u43 1 Aalter Kris Ally uit Ursel verlaat het schepencollege van Aalter en wordt de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad.

Kris Ally was achtste schepen in Aalter en kreeg die functie omdat Pieter De Crem minister was en verhinderd was om in het schepencollege te zetelen. Nu De Crem terug is als voltijds burgemeester schuift iedereen binnen het schepencollege een plaats op. “Kris Ally heeft schitterend werk gedaan als schepen”, zegt Pieter De Crem. “Daarom wordt hij vanaf nu voorzitter van de gemeenteraad in Aalter. Iets wat hij vroeger in de zelfstandige gemeente Knesselare ook nog heeft gedaan. Hij zal ook de dossiers over klimaat en duurzaamheid nauw mee opvolgen.”

Volgorde bekend

Nu De Crem weer burgemeester is, krijgt hij de bevoegdheden algemeen beleid en veiligheid, mobiliteit, communicatie, energie, klimaat, duurzaamheid en Drongengoed. Patrick Hoste was dertien jaar waarnemend burgemeester en wordt nu weer eerste schepen, met onder andere openbare werken als zwaarste bevoegdheid. Herlinde Trenson is tweede schepen, Dirk De Smul derde schepen, Mathias Van de Walle vierde schepen, Kristof De Blaere vijfde schepen, Philippe Verleyen zesde schepen, Luc De Meyer van N-VA zevende schepen en Johan Van den Kerchove achtste schepen.