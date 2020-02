Voorlopig geen budget voor broodnodige verbouwing politiekantoor Aalter… eerst nog wat studeren Joeri Seymortier

06 februari 2020

Aalter Aalter voorziet momenteel geen budget voor de broodnodige verbouwing van het politiekantoor in de Stationsstraat.

Opvallende vaststelling in het meerjarenplan van de gemeente Aalter: er is nergens budget voorzien om de verbouwingen aan het politiegebouw in de Stationsstraat uit te voeren. Aalter kocht eerder de gebouwen al aan voor een slordige twee miljoen euro, en zou die gaan verbouwen. Die verbouwing is ook broodnodig, volgens een intern rapport van de zonechef. Maar geld is in het meerjarenplan alvast niet voorzien. “We zien enkel een klein bedrag om te studeren, maar al zeker niet om te verbouwen”, zegt uittredend gemeenteraadslid Seppe Santens van Groen. “Dat betekent dat de politie dus zeker nog een tijd in haar aftandse huisvesting blijft zitten. Heel het dossier van de huisvesting van de politie, is een dossier dat niet klopt. Hier spelen andere belangen dan de huisvesting van de politie”, meent Santens.

Santens verwijst hiermee naar het feit dat de gemeente het politiegebouw enkele jaren geleden kocht van een vennootschap, waar een broer van Pieter De Crem in verweven zit. Volgens waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) moet er inderdaad eerst gestudeerd worden. “Er wordt bestudeerd of de politie effectief op deze site moet blijven of elders beter onderdak krijgt. Nadien kunnen nog altijd de nodige budgetten voor een verbouwing voorzien worden”, klinkt het.