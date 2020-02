Voor het eerst in jaren: zondag carnavalsstoet door Lotenhulle Joeri Seymortier

18 februari 2020

11u26 0 Aalter Voor het eerst in jaren trekt er nog eens een carnavalsstoet door de straten van Lotenhulle bij Aalter. Dat gebeurt zondag 23 februari.

De ouderraad van de Taborschool Lotenhulle organiseert de stoet zondag samen met de Koninklijke Muziekvereniging Sint-Ceciliavrienden Lotenhulle. “We doen dit in het kader van het 65-jarig bestaan van de muziekvereniging, en ook om de vroegere carnavalsstoet die door Lotenhulle trok nieuw leven in te blazen”, zegt Evelien Sinnesael van de Sint-Ceciliavrienden.

Jong en oud is zondag om 15.30 uur welkom in de school. Om 16 uur vertrekt een muzikale tocht van ongeveer een uur door de Lootse straten. Bij aankomst worden alle deelnemende kinderen getrakteerd op een hamburger en een drankje. De ouders kunnen hamburgers, een streekbiertje of andere drankjes kopen, en gezellig napraten. “De ideale start van de krokusvakantie”, klinkt het nog.