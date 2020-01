Voor eens en voor altijd: dáárom mag je van op de Markt de Bellemstraat niet meer in… Nieuwe verkeersregel Aalter blijft voor onbegrip zorgen Joeri Seymortier

23 januari 2020

16u40 0 Aalter De nieuwe verkeersregel in Aalter dat je van op de Markt de Bellemstraat niet meer links in mag rijden, blijft voor onbegrip en beroering zorgen. Niemand snapt het nut van de nieuwe regel. Wij trekken naar waarnemend burgemeester Patrick Hoste voor tekst en uitleg. “Het gaat om een sturing van het verkeer, en we maken zo op het kruispunt meer plaats voor voetgangers en fietsers”, klinkt het.

Geen onderwerp dat op Facebook en aan de cafétoog meer besproken wordt dan het verkeersbord op de Markt, dat chauffeurs verbiedt om vanuit de richting van de Stationsstraat en de Brouwerijstraat linksaf de Bellemstraat in te slaan. Enkel het verkeer vanuit de Lostraat mag nog rechtsaf de Bellemstraat in. Dat het verbod er is, is ondertussen genoeg geweten in Aalter. De politie houdt er elke dag anonieme controles, en schreef vorige week 34 boetes uit. Pieter De Crem dreigde zelfs al met een rechtstreekse doorsturing naar de politierechtbank. Maar waarom werd de nieuwigheid ingevoerd? Echt geen Aalternaar die het snapt. Hallo, waarnemend burgemeester Patrick Hoste?

Circulatieplan

“Het verbod om vanop de Markt links af te slaan naar de Bellemstraat is een onderdeel van ons groter circulatieplan voor het centrum”, legt burgemeester Hoste uit. “Wie uit de Stationsstraat komt, heeft eigenlijk geen enkele reden om de Bellemstraat in te rijden. Want honderd meter verder ben je toch verplicht om weer linksaf naar de Boomgaardstraat en de Boomgaard te rijden, en zo kom je automatisch weer uit in de Stationsstraat. Je blijft dus gewoon rondjes rijden, en dat hebben we er uit gehaald. De bedoeling van deze sturing van autoverkeer is het weren van doorgaand verkeer uit het centrum, zonder alles dicht te zetten.”

Een tweede grote reden voor het verbod om de Bellemstraat in te rijden, is de veiligheid voor de zwakke weggebruiker. “Door die afslagbeweging uit het verkeer te halen, hebben we op het kruispunt veel meer ruimte kunnen maken voor fietsers en voetgangers. Een kritiek die vroeger vaak te horen was. Er was volgens veel mensen te weinig plaats, met onveiligheid tot gevolg voor zwakke weggebruikers. Dat is nu opgelost. Dat de Aalternaar het echt niet snapt? De plannen zijn destijds op meerdere vergaderingen met inwoners toegelicht en besproken”, zegt Patrick Hoste.

“Al te gek”

De Aalternaar blijft het moeilijk hebben met de nieuwe verkeersregel. “Al te gek”, klinkt het op Facebook. “Je kan je draaien aan Frituur Nancy en dan mag je rechtsaf wel de Bellemstraat in. Maar eigenlijk moet je dus doorrijden naar de rotonde Delice, daar inslaan in de Kestelstraat, dan inslaan in de Vrijhofstraat, om uiteindelijk in de Bellemstraat terecht te komen. Dan heb je vier keer fietsers moeten kruisen, in plaats van één keer. Is dat veiliger?”, vragen inwoners zich af.