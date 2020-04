Volop coronacrisis, maar toch druk in reisbureau Aalter: “Nu gokken en een reis boeken? Zou ik niet doen!” Joeri Seymortier

15 april 2020

12u25 0 Aalter Reizen boeken gebeurt momenteel niet, maar toch is het alle hens aan dek in reisbureau Selectair Reizen Plus in de Brouwerijstraat in Aalter. Ondertussen zijn alle Aalternaren veilig teruggehaald uit het buitenland, en nu worden de geboekte reizen voor april en mei massaal omgeboekt naar een nieuwe datum in het najaar. “Niemand verliest één euro. Dat is de kracht van een reisbureau”, klinkt het.

De coronacrisis heeft een zware impact op de reissector. Maar bij Selectair Reizen Plus in Aalter wordt toch keihard gewerkt. “Nieuwe reizen boeken is nu niet aan de orde”, zegt zaakvoerder Ingrid Devisch. “We zijn nu elke dag druk bezig om oplossingen te zoeken voor onze klanten die in april en mei een reis geboekt hadden, en door de coronacrisis niet kunnen vertrekken. Goed nieuws: niemand verliest zijn geld. Iedereen krijgt een voucher met de waarde van het betaalde reisbedrag, en die kan tot twaalf maanden na reisdatum gebruikt worden. We zijn nu al volop bezig met de reizen van april en mei te verplaatsen naar een latere datum. Wij kiezen er zelf voor om dat niet vroeger dan september te doen, want vroeger reizen is vandaag nog zeer onzeker. 2020 wordt een verloren jaar voor de reissector, maar ik blijf het toch positief zien. Dat mensen na de coronacrisis schrik gaan hebben om te reizen? Zo zitten mensen niet in mekaar. Wie hard werkt heeft nood aan ontspanning. Vakantie is een verlangen dat niet weg gaat. Laat het hier eens twee weken aan een stuk regenen, en veel mensen zullen smeken om op reis te mogen gaan. Sommige grenzen zullen hun grenzen sneller openen dan anderen. Ook dat zal in fases gebeuren. Maar als je ergens naartoe mag, zal dat ook veilig zijn. Er worden geen risico’s genomen.”

Heel wat mensen die hun reis zelf geboekt hebben via het internet, en alles via een onpersoonlijk callcenter moesten regelen, hebben afgezien. Ingrid Devisch

Vorige maand moesten Ingrid en haar team zich vooral bezig houden met gestrande reizigers uit het buitenland terug naar huis halen. “Ondertussen is de laatste Aalternaar weer veilig thuis. Dat was een man die vast zat in Thailand”, zegt Ingrid Devisch. “Het was soms niet gemakkelijk om mensen terug te halen, want de plaatsen op de vliegtuigen waren vaak schaars. Dat is natuurlijk de kracht van een reisbureau. Wij hebben de juiste contacten, en kunnen snel schakelen in noodsituaties. Heel wat mensen die hun reis zelf geboekt hebben via het internet, en alles via een onpersoonlijk callcenter moesten regelen, hebben afgezien. Wij hebben al onze klanten die op dat moment in het buitenland verbleven zelf elke dag gecontacteerd, met een stand van zaken. Dat is de meerwaarde van boeken bij een reisbureau. Ik kan niet zo lekker taartjes bakken als mijn bakker. Maar mijn bakker heeft dan weer niet de kennis om de ideale reis te boeken. Dus komt hij naar het reisbureau.”

Ik denk niet dat reizen spectaculair duurder of goedkoper worden. Nu een reis boeken is dan ook een grote gok. In ons reisbureau raden we aan om daar toch nog even mee te wachten. Ingrid Devisch

Gaan we na de coronacrisis snel weer reizen? “Van zodra reizen weer veilig is en toegelaten wordt, zal dat volgens mij snel weer op gang komen. Niemand weet hoe de situatie zal evolueren, maar ik gok dat er in de loop van de zomermaanden weer zal gevlogen worden. Maar wel zeer beperkt en onder strikte voorwaarden. Ik denk ook niet dat reizen spectaculair duurder of goedkoper zullen worden. Nu een reis boeken is dan ook een grote gok. In ons reisbureau raden we aan om daar toch nog even mee te wachten, en de situatie wat af te wachten. Ik ben blij dat de sector deze crisis goed opvangt en oplost. Geen enkele klant doet momenteel financieel verlies. Vergeet niet dat we in België iets hebben als het Garantiefonds. Iets wat bijvoorbeeld in Nederland niet bestaat. Laat ons vooral hopen dat dit ook na deze crisis blijft bestaan”, klinkt het nog bij Selectair Reizen Plus.