Voice-finaliste Fee en Pieter De Crem (CD&V): allebei uit Aalter, allebei op zoek naar jouw stem Joeri Seymortier

23 mei 2019

12u09 0 Aalter Ze wonen allebei in Aalter en ze rekenen komend weekend allebei op jouw stem. Minister Pieter De Crem en Voice-finaliste Fee Loobuyck zetten elk hun eindspurt in, in hun campagne. De twee ontmoetten elkaar donderdagvoormiddag op de Graslei in Gent. Fee weet vrijdagavond al of ze wint. De Crem moet nog geduld hebben tot zondag.

Pieter De Crem en Fee Loobuyck zijn momenteel de twee bekendste inwoners van Aalter. Vrijdag staat Fee in de grote finale van The Voice op VTM. Pieter De Crem rekent zondag dan weer op jouw stem tijdens de federale verkiezingen. “Ik kan geen stemmen ronselen via sms en met mijn verkouden stem zou ik niet kunnen deelnemen aan The Voice: maar eigenlijk doen Fee en ik dezer dagen hetzelfde”, lacht Pieter De Crem. “Volgens mij is de kans groot dat Fee vrijdagavond The Voice 2019 wordt. Aalter steunt Fee volop. Het leeft enorm in onze nieuwe fusiegemeente. Iedereen moet morgenavond stemmen. Zit je nu op de Markt van Aalter, op De Plaats in Knesselare, of thuis onder een dekentje. Ik ga vrijdagavond in ieder geval thuis kijken naar de finale, samen met de mensen van het campagneteam. Of ik graag campagne voer? Het is een deel van het spel. Mijn prognose voor vrijdag is dat Fee wint. En die voor zondag? Dat de beste mogen winnen!”

Ik kan geen stemmen ronselen via sms en met mijn verkouden stem zou ik niet kunnen deelnemen aan The Voice: maar eigenlijk doen Fee en ik dezer dagen hetzelfde Pieter De Crem

Slopende weken

Fee Loobuyck kon donderdagvoormiddag even van de zon genieten op de Graslei van Gent, net voor ze naar de zoveelste repetitie vertrok. Vooral door de jeugd wordt Fee echt herkend. De leerlingen van Onze School in Ursel waren toevallig op stadsbezoek in Gent, en gingen maar al te graag met Fee en hun burgemeester Pieter De Crem op de foto. “Het zijn slopende weken, maar ik geniet met volle teugen”, zegt Fee. “Ik doe alles met de trein. De repetities zijn vaak in Geel, en de opnamestudio is in Lint. Woensdag was het 1 uur ’s nachts vooraleer ik thuis was. Het is nu enkel slapen en The Voice. Vrijdagavond gaat alles live op televisie, dus er moet wel veel gerepeteerd worden.”

Kansen grijpen

Vrijdagavond zingt Fee ‘Talk Dirty To Me’ van Jason Derulo. Als ze die ronde overleeft, mag ze ‘I Don’t Wanna Be You Anymore’ van Billie Eilish brengen. Als ze dan nog niet afgevallen is, dan staat haar lievelingsnummer ‘Figures’ van Jessie Reyez als kers op de taart op het programma. “Ik ga gewoon genieten, want vanaf nu moet niets meer”, zegt Fee nuchter. “Ik sta in de finale met drie mannen. Het publiek moet niet voor mij stemmen omdat ik een vrouw ben. Ik wil dat de mensen alleen maar stemmen, als ze mij effectief de beste vinden. Door dit avontuur van The Voice ben ik er nu wel zeker van dat ik verder wil in de muziek. Als ik na de finale van The Voice geen kansen krijg, dan zal ik de kansen zelf creëren. Sowieso: ik wil hier verder mee gaan”, klinkt het nog.