Voetgangerstunnel onder sporen aan station Aalter dicht vanaf zaterdag tot september Joeri Seymortier

14 mei 2020

10u36 0 Aalter De voetgangerstunnel onder de sporen aan het station van Aalter gaat vanaf zaterdag 16 mei dicht. Je kan de sporen dan enkel nog via de kant van het Stationsplein bereiken.

Er wordt al maanden gewerkt in en rond het station van Aalter. Op zaterdag 16 mei start een nieuwe fase en daarom moet de voetgangerstunnel onder de sporen dicht. Dat heeft vooral gevolgen voor de treinreizigers die uit het centrum komen, want zij zullen niet meer rechtstreeks naar de sporen kunnen. “De tunnel zal afgesloten zijn vanaf nu zaterdag, tot maandag 14 september”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Het station en de perrons zijn daardoor enkel nog bereikbaar via het Stationsplein. Reizigers die vanuit Aalter-centrum komen, kunnen via de ‘oude voetgangerstunnel’ aan de Loskaaistraat en Adagio, 250 meter verderop, onder de sporen en zo via de Brugstraat en het Stationsplein de perrons bereiken. Je kan de sporen ook over via ‘de Buize’, maar dat is een iets grotere omweg.”

Fietsstraat

Voor de veiligheid van de zwakke weggebruiker richt het gemeentebestuur vanaf zaterdag 16 mei tijdelijk een fietsstraat in tussen de voetgangerstunnel in de Brugstraat en het Stationsplein. “In een fietsstraat geldt een snelheidslimiet van 30 km per uur, moeten auto’s achter fietsers blijven rijden en is inhalen verboden”, zegt burgemeester Hoste.

Dit weekend geen treinen

Het treinverkeer op de spoorlijn Gent-Brugge zal onderbroken zijn in het weekend van 16 en 17 mei. Er komt een vervangende buslijn. Meer informatie over de aangepaste dienstregeling vind je op deze website. De werken kunnen tussen vrijdagnacht en maandagochtend geluidshinder met zich mee brengen.