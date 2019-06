Vlaams Belang: “Sporthal Knesselare was vier dagen dicht voor verkiezingen. Dat moet korter” Joeri Seymortier

11 juni 2019

14u27 0 Aalter Vlaams Belang Aalter wil dat de gemeente de sporthallen in de toekomst minder lang bezet houdt voor de verkiezingen.

Gemeenteraadslid Paul Beheyt (Vlaams Belang) kreeg klachten van sportclubs uit Knesselare. “De sporthal van Knesselare was maar liefst vier dagen dicht voor de verkiezingen”, zegt Beheyt. “Heel wat sporters en sportclubs konden al die tijd niet in hun vertrouwde stek terecht om te sporten. Dat moet in de toekomst toch korter kunnen?”

Volgens waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) vreest dat korter echt niet kan. “Onze werkmannen moeten in de aanloop naar de verkiezingen maar liefst dertig kiesbureaus inrichten, en dat is een huzarenwerk”, zegt de burgemeester. “We sluiten de sporthal echt niet vier dagen voor ons plezier, maar gewoon omdat dit echt nodig is. De druk op de werkmannen is in de week voor de verkiezingen al heel hoog. Dit is echt geen dag te veel.”