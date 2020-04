Vijftig jaar traditie wordt gebroken: “Meiliederen gaan zingen kan nu niet” Joeri Seymortier

29 april 2020

12u49 0 Aalter Erik Wille en zijn vrienden uit Aalter moeten een traditie van vijftig jaar breken, en kunnen voor het eerst sinds de jaren zeventig geen meiliederen gaan zingen.

Meiavond 30 april stond altijd aangestipt in de agenda van Erik Wille en zijn vrienden. “Al sinds de jaren zeventig brengen wij elk jaar op Meiavond 30 april met een viertal vrienden meiliederen van deur tot deur”, zegt Erik Wille. “Maar dit jaar is dat niet mogelijk. Door de coronamaatregelen kunnen we niet zomaar van deur tot deur trekken. Maar we hebben een moderne oplossingen gevonden: we hebben de meiliederen gefilmd en zullen die nu eenmalig digitaal verspreiden via Facebook. Meizingen was vroeger een mooie traditie, die ook door kinderen gedaan werd. Toen vooral om ‘een cent’ of eieren te krijgen. Alles had te maken met het verwelkomen van de maand mei, dat als de definitieve doorbraak van de lente werd aanzien.”